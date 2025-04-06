Широков — о победе над «Салаватом Юлаевым»: мы заслужили своей игрой седьмой матч

Нападающий «Сибири» Сергей Широков прокомментировал победу своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:2), в котором он отметился ассистентским дублем.

— Сегодня была больше чем просто игра?

— Думаю, все всё понимали. Команда звенела с первых секунд. Хочется пожелать здоровья Кириллу Рассказову, неприятно получилось. Мы заслужили своей игрой седьмой матч, спасибо болельщикам. Едем на самый интересный матч, ещё ничего не сделано.

— Откуда взяли силы на сегодняшнюю игру?

— Болельщики, прежде всего. К тому же все понимали, что если мы не будем биться и отдавать сердце на льду, то закончим сезон.

— Травмы партнёров по команде помогли для сплочения?

— Да, конечно, зарядились. Лёха Яковлев – красавец. Не играл во втором периоде, потом вышел и доиграл. Будем за всех травмированных биться, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится 8 апреля в Уфе.