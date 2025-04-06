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Широков — о победе над «Салаватом Юлаевым»: мы заслужили своей игрой седьмой матч

Широков — о победе над «Салаватом Юлаевым»: мы заслужили своей игрой седьмой матч
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Нападающий «Сибири» Сергей Широков прокомментировал победу своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:2), в котором он отметился ассистентским дублем.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 15:37 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 26:07 (5x4)     2:1 Климович (Гоголев) – 26:37 (5x5)     2:2 Хохряков (Газимов, Сучков) – 27:13 (5x5)     3:2 Пьянов (Широков, Мёрфи) – 30:58 (5x4)     4:2 Мёрфи (Пьянов) – 38:15 (5x3)     5:2 Климович (Кара, Ахияров) – 47:05 (4x5)    

— Сегодня была больше чем просто игра?
— Думаю, все всё понимали. Команда звенела с первых секунд. Хочется пожелать здоровья Кириллу Рассказову, неприятно получилось. Мы заслужили своей игрой седьмой матч, спасибо болельщикам. Едем на самый интересный матч, ещё ничего не сделано.

— Откуда взяли силы на сегодняшнюю игру?
— Болельщики, прежде всего. К тому же все понимали, что если мы не будем биться и отдавать сердце на льду, то закончим сезон.

— Травмы партнёров по команде помогли для сплочения?
— Да, конечно, зарядились. Лёха Яковлев – красавец. Не играл во втором периоде, потом вышел и доиграл. Будем за всех травмированных биться, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится 8 апреля в Уфе.

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