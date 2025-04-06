Рыбин: СКА играет за тренера, не сдаётся, хотелось бы видеть седьмой матч серии

Бывший игрок СКА Максим Рыбин прокомментировал ход противостояния московского «Динамо» с петербурским клубом в первом раунде Кубка Гагарина — 2025. После первых пяти матчей серии бело-голубые впереди — 3-2.

«Считаю, серия «Динамо» — СКА — самая интересная серия первого раунда. Бьются обе команды, победителя невозможно предсказать ни в одном матче. Даже если он поначалу складывается не пользу кого-то из соперников.

«Динамо» играет в более защитный хоккей, ждёт контратак, рассчитывает на большинство. СКА играет более разнообразно, видно, что обе команды играют друг за друга и за тренера. СКА не сдаются до самой последней секунды. Думаю, такой же хоккей мы увидим и в шестом матче, и очень хотелось бы увидеть седьмой матч этой пары», — сказал Рыбин «Чемпионату».

Шестой матч серии между «Динамо» и СКА пройдёт сегодня, 6 апреля, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.