Широков — об удалении за «незаконное покидание площадки»: судьи делают работу, как могут

Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался о своём необычном удалении за «незаконное покидание площадки» во втором периоде шестого матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

— Вы слышали когда-нибудь такую формулировку, как в случае с вашим удалением?

— У судей своя работа – они её делают, как могут. Мы играем, как можем. Я не слышал такого, потом посмотрим.

— Когда уходили не через ту калитку, допускали, что так может получиться?

— Я просто увидел открытую калитку и в неё заехал. Теперь буду знать, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится 8 апреля в Уфе.