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Широков — об удалении за «незаконное покидание площадки»: судьи делают работу, как могут

Широков — об удалении за «незаконное покидание площадки»: судьи делают работу, как могут
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Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался о своём необычном удалении за «незаконное покидание площадки» во втором периоде шестого матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 15:37 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 26:07 (5x4)     2:1 Климович (Гоголев) – 26:37 (5x5)     2:2 Хохряков (Газимов, Сучков) – 27:13 (5x5)     3:2 Пьянов (Широков, Мёрфи) – 30:58 (5x4)     4:2 Мёрфи (Пьянов) – 38:15 (5x3)     5:2 Климович (Кара, Ахияров) – 47:05 (4x5)    

— Вы слышали когда-нибудь такую формулировку, как в случае с вашим удалением?
— У судей своя работа – они её делают, как могут. Мы играем, как можем. Я не слышал такого, потом посмотрим.

— Когда уходили не через ту калитку, допускали, что так может получиться?
— Я просто увидел открытую калитку и в неё заехал. Теперь буду знать, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится 8 апреля в Уфе.

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