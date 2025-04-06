СКА и «Динамо» Москва объявили составы на 6-й матч. В воротах гостей сыграет Подъяпольский

Сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный СКА примет московское «Динамо». На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу бело-голубых. Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили составы на предстоящую встречу. Примечательно, что место в воротах бело-голубых займёт Владислав Подъяпольский, который в последний раз выходил на лёд в феврале. До этого все матчи серии отыграл Максим Моторыгин.
СКА:
Фото: ХК СКА
«Динамо» Москва:
Фото: ХК «Динамо» (Москва)
Напомним, СКА закончил регулярный чемпионат на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Бело-голубые заняли второе место, набрав 89 очков.