СКА и «Динамо» Москва объявили составы на 6-й матч. В воротах гостей сыграет Подъяпольский

Сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный СКА примет московское «Динамо». На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу бело-голубых. Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили составы на предстоящую встречу. Примечательно, что место в воротах бело-голубых займёт Владислав Подъяпольский, который в последний раз выходил на лёд в феврале. До этого все матчи серии отыграл Максим Моторыгин.

СКА:

Фото: ХК СКА

«Динамо» Москва:

Фото: ХК «Динамо» (Москва)

Напомним, СКА закончил регулярный чемпионат на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Бело-голубые заняли второе место, набрав 89 очков.