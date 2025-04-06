Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата Юлаева» Ян — о поражении от «Сибири»: нужно держать эмоции

Форвард «Салавата Юлаева» Ян — о поражении от «Сибири»: нужно держать эмоции
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян прокомментировал поражение своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Сибирью» (2:5), после которого счёт в серии стал 3-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 15:37 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 26:07 (5x4)     2:1 Климович (Гоголев) – 26:37 (5x5)     2:2 Хохряков (Газимов, Сучков) – 27:13 (5x5)     3:2 Пьянов (Широков, Мёрфи) – 30:58 (5x4)     4:2 Мёрфи (Пьянов) – 38:15 (5x3)     5:2 Климович (Кара, Ахияров) – 47:05 (4x5)    

– Ожидали, что эта серия может затянуться на семь матчей?
– Мы знали, что будет нелегко. Дома выиграли, в Новосибирске проиграли. Будем делать выводы. У нас есть шанс сыграть в седьмой игре, это важно. Сейчас уже всё забыто, настраиваемся позитивно.

– Почему получаются такие полярные матчи дома и на выезде?
– Дома, как говорится, стены помогают. Но это боевая серия между соперниками, которые друг другу не уступают, хотят выиграть.

– Первый период показался продолжением прошлой игры. Почему отошли от этого хоккея?
– Да, считаю, начали матч хорошо, но где-то потеряли нить игры. Естественно, были удаления, которые нам не нужны. Уступая в два гола, было тяжело вернуть игру.

– Можно ли сказать, что «Салават» перехлестнули эмоции?
– Есть такое, в этом плане нужно эмоции держать и быть в игре. Тогда будет лучше.

– Что будет, если Ливо не выйдет на седьмую игру?
– Это очень важная часть команды. Мы надеемся, что все будут в строю, — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Решающий седьмой матч серии состоится 8 апреля в Уфе.

Материалы по теме
Носилки на льду, невероятное удаление и игра-огонь! «Сибирь» утащила Уфу в седьмой матч
Носилки на льду, невероятное удаление и игра-огонь! «Сибирь» утащила Уфу в седьмой матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android