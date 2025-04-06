Форвард «Салавата Юлаева» Ян — о поражении от «Сибири»: нужно держать эмоции

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян прокомментировал поражение своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Сибирью» (2:5), после которого счёт в серии стал 3-3.

– Ожидали, что эта серия может затянуться на семь матчей?

– Мы знали, что будет нелегко. Дома выиграли, в Новосибирске проиграли. Будем делать выводы. У нас есть шанс сыграть в седьмой игре, это важно. Сейчас уже всё забыто, настраиваемся позитивно.

– Почему получаются такие полярные матчи дома и на выезде?

– Дома, как говорится, стены помогают. Но это боевая серия между соперниками, которые друг другу не уступают, хотят выиграть.

– Первый период показался продолжением прошлой игры. Почему отошли от этого хоккея?

– Да, считаю, начали матч хорошо, но где-то потеряли нить игры. Естественно, были удаления, которые нам не нужны. Уступая в два гола, было тяжело вернуть игру.

– Можно ли сказать, что «Салават» перехлестнули эмоции?

– Есть такое, в этом плане нужно эмоции держать и быть в игре. Тогда будет лучше.

– Что будет, если Ливо не выйдет на седьмую игру?

– Это очень важная часть команды. Мы надеемся, что все будут в строю, — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Решающий седьмой матч серии состоится 8 апреля в Уфе.