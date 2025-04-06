Сорокин, которому ещё не забивал Овечкин, сыграет за «Айлендерс» в матче с «Вашингтоном»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин выйдет на лёд в качестве стартового вратаря своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который пройдёт сегодня, 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, в этой игре звёздный соотечественник Сорокина нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может стать лучшим снайпером в истории регулярок сильнейшей лиги мира. На данный момент у него 894 заброшенные шайбы — столько же, сколько у легендарного Уэйна Гретцки, который являлся единоличным обладателем данного рекорда последние 26 лет.

Примечательно, что Сорокин входит в ту немногочисленную группу действующих вратарей НХЛ, которым 39-летний Овечкин ещё не забивал. Александр забивал 182 голкиперам.

Матч «Айлендерс» — «Вашингтон» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.