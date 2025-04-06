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Сорокин, которому ещё не забивал Овечкин, сыграет за «Айлендерс» в матче с «Вашингтоном»

Сорокин, которому ещё не забивал Овечкин, сыграет за «Айлендерс» в матче с «Вашингтоном»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин выйдет на лёд в качестве стартового вратаря своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который пройдёт сегодня, 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1-й период
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

Напомним, в этой игре звёздный соотечественник Сорокина нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может стать лучшим снайпером в истории регулярок сильнейшей лиги мира. На данный момент у него 894 заброшенные шайбы — столько же, сколько у легендарного Уэйна Гретцки, который являлся единоличным обладателем данного рекорда последние 26 лет.

Примечательно, что Сорокин входит в ту немногочисленную группу действующих вратарей НХЛ, которым 39-летний Овечкин ещё не забивал. Александр забивал 182 голкиперам.

Матч «Айлендерс» — «Вашингтон» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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