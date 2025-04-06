«Меня трясло». Том Уилсон — о моменте, когда Овечкин повторил рекорд Гретцки

Нападающий и тафгай «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о моменте в предыдущем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), когда его звёздный одноклубник Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ и повторил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Меня трясло. Это то, частью чего хочет стать каждый, сидеть в первом ряду и смотреть за ним. Я очень горжусь им и счастлив за него. С точки зрения хоккея это что-то, о чём я буду рассказывать, рассказывать и рассказывать, когда состарюсь», — приводит слова Уилсона The Hockey News.

Напомним, стать лучшим снайпером в истории НХЛ 39-летний Овечкин может уже сегодня, 6 апреля, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.