«Вашингтон» рассказал историю о поездке экс-генменеджера клуба в Москву к семье Овечкина

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте опубликовала слова бывшего генменеджера «столичных» Джорджа Макфи, рассказанные им после поездки в Москву в 2005 году, где он встретился с семьёй только что задрафтованного Александра Овечкина.

«Это был действительно интересный опыт. За годы работы в качестве руководителя НХЛ я, наверное, раз 25 посещал Европу и побывал в нескольких странах по хоккейным делам. У меня были некоторые познавательные культурные впечатления, но всегда понимаешь, как мало мы, североамериканцы, знаем об остальном мире.

Семья Овечкиных просто потрясающая. Более тёплых, искренних и щедрых людей не могло быть. Они настаивали, чтобы мы посетили их загородный дом, приехали на ужин и переночевали. У нас был ранний утренний рейс обратно на следующий день, поэтому мы не остались на ночь. Но они также настаивали на том, чтобы мы останавливались у них, а не в отелях во время будущих поездок.

Когда мы приехали, они настояли, чтобы мы сняли нашу деловую одежду и надели что-то удобное, поэтому нам дали спортивные костюмы «Динамо». Затем мы сходили в сауну и поплавали.

Мы ужинали, и Алекс тоже пригласил друзей. Нас было около 12 человек за столом. Г-н Овечкин произнёс тост на русском языке, который длился три или четыре минуты. Он приветствовал нас как своих гостей и сказал, что для него большая честь принять нас и что он надеется, что мы хорошо проведём время.

Примерно через 30 минут г-жа Овечкина произнесла тост и выразила свою радость по поводу нашего визита.

Я поблагодарил их лично, а также от имени «Вашингтон Кэпиталз» за то, что они пригласили нас к себе. Я также сказал им, что нам невероятно повезло иметь Алекса в качестве члена нашей организации, и заверил их, что Тед [Леонсис, президент клуба] всегда будет заботиться об их сыне», — рассказывается в публикации.

Напомним, стать лучшим снайпером в истории НХЛ 39-летний Овечкин может уже сегодня, 6 апреля, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который идёт в эти минуты. Для того чтобы опередить Уэйна Гретцки (894), ему достаточно забросить одну шайбу. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.