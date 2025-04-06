Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству сыгранных матчей в НХЛ

В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт первый период, счёт 0:0. В этой встрече принимает участие звёздный российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1487-м за карьеру в регулярках НХЛ. Столько же матчей у легендарного Уэйна Гретцки.

По количеству сыгранных встреч в регулярных чемпионатах НХЛ 39-летний россиянин теперь делит с Гретцки 26-е место в истории. Лидером по этому показателю является Патрик Марло (1779).

Напомним, в этой игре Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, если забросит хотя бы одну шайбу. В этом случае он забьёт свой 895-й гол за карьеру и опередит того же Гретцки, у которого на данный момент 894 гола.