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Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству сыгранных матчей в НХЛ
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В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт первый период, счёт 0:0. В этой встрече принимает участие звёздный российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1487-м за карьеру в регулярках НХЛ. Столько же матчей у легендарного Уэйна Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
2 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00    

По количеству сыгранных встреч в регулярных чемпионатах НХЛ 39-летний россиянин теперь делит с Гретцки 26-е место в истории. Лидером по этому показателю является Патрик Марло (1779).

Напомним, в этой игре Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, если забросит хотя бы одну шайбу. В этом случае он забьёт свой 895-й гол за карьеру и опередит того же Гретцки, у которого на данный момент 894 гола.

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