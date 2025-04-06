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Фото: семья Овечкина смотрит матч, в котором Александр может побить рекорд Гретцки

Фото: семья Овечкина смотрит матч, в котором Александр может побить рекорд Гретцки
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Семья звёздного нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина присутствует на трибунах «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США), где в эти минуты «столичные» играют с «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счёт 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
2 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00    

В один из моментов трансляции камеры запечатлели супругу Александра Анастасию Шубскую с детьми, а также маму хоккеиста Татьяну Овечкину.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в этой игре 39-летний Овечкин может стать лучшим снайпером в истории регулярок НХЛ, если забросит хотя бы одну шайбу. В этом случае он поразит ворота соперников 895-й раз в карьере и опередит Уэйна Гретцки, на счету которого в данный момент 894 гола.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон».

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