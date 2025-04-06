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Вратарь СКА Плешков совершил невероятный сейв лёжа в шестом матче с «Динамо»

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». На данный момент идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

В одном из моментов первой 20-минутки 22-летний голкипер СКА Артемий Плешков совершил эффектный сейв лёжа после яростной атаки москвичей на свои ворота.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, на данный момент счёт в противостоянии 3-2 в пользу бело-голубых. В случае необходимости седьмая встреча пройдёт 8 апреля в Москве.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Динамо» (Москва).