Вратарь СКА Плешков совершил невероятный сейв лёжа в шестом матче с «Динамо»
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». На данный момент идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев льда.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5) 1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5) 2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)
В одном из моментов первой 20-минутки 22-летний голкипер СКА Артемий Плешков совершил эффектный сейв лёжа после яростной атаки москвичей на свои ворота.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, на данный момент счёт в противостоянии 3-2 в пользу бело-голубых. В случае необходимости седьмая встреча пройдёт 8 апреля в Москве.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Динамо» (Москва).
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