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Вратарь «Вашингтона» Линдгрен пропустил дважды после первых двух бросков от «Айлендерс»

Вратарь «Вашингтона» Линдгрен пропустил дважды после первых двух бросков от «Айлендерс»
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В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент завершён первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин) – 30:26    

Примечательно, что «островитяне» забросили две шайбы в ворота голкипера гостей Чарли Линдгрена после своих первых двух бросков в матче.

Напомним, в этой игре 39-летний звёздный нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может стать лучшим снайпером в истории регулярок НХЛ, если забросит хотя бы одну шайбу. В этом случае он поразит ворота соперников 895-й раз в карьере и опередит Уэйна Гретцки, на счету которого в данный момент 894 гола.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон».

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