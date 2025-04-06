Вратарь «Вашингтона» Линдгрен пропустил дважды после первых двух бросков от «Айлендерс»
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В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент завершён первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин) – 30:26
Примечательно, что «островитяне» забросили две шайбы в ворота голкипера гостей Чарли Линдгрена после своих первых двух бросков в матче.
Напомним, в этой игре 39-летний звёздный нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может стать лучшим снайпером в истории регулярок НХЛ, если забросит хотя бы одну шайбу. В этом случае он поразит ворота соперников 895-й раз в карьере и опередит Уэйна Гретцки, на счету которого в данный момент 894 гола.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон».
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