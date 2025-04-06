Вратарь «Вашингтона» Линдгрен пропустил дважды после первых двух бросков от «Айлендерс»

В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент завершён первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Примечательно, что «островитяне» забросили две шайбы в ворота голкипера гостей Чарли Линдгрена после своих первых двух бросков в матче.

Напомним, в этой игре 39-летний звёздный нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может стать лучшим снайпером в истории регулярок НХЛ, если забросит хотя бы одну шайбу. В этом случае он поразит ворота соперников 895-й раз в карьере и опередит Уэйна Гретцки, на счету которого в данный момент 894 гола.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон».