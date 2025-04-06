Судьи засчитали гол СКА в ворота «Динамо» после видеопросмотра на предмет паса рукой

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». На данный момент завершён второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

Обе шайбы армейцев в этой встрече забросил Валентин Зыков, причём второй гол был засчитан после видеопросмотра, который перед этим запросил тренерский штаб «Динамо» на предмет паса рукой. Вопреки надеждам бело-голубых судьи не усмотрели в этом моменте нарушения правил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу столичного коллектива. В случае необходимости седьмой матч серии пройдёт 8 апреля в Москве.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Динамо» Москва.