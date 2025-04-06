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Судьи засчитали гол СКА в ворота «Динамо» после видеопросмотра на предмет паса рукой

Судьи засчитали гол СКА в ворота «Динамо» после видеопросмотра на предмет паса рукой
Аудио-версия:
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». На данный момент завершён второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)    

Обе шайбы армейцев в этой встрече забросил Валентин Зыков, причём второй гол был засчитан после видеопросмотра, который перед этим запросил тренерский штаб «Динамо» на предмет паса рукой. Вопреки надеждам бело-голубых судьи не усмотрели в этом моменте нарушения правил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу столичного коллектива. В случае необходимости седьмой матч серии пройдёт 8 апреля в Москве.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Динамо» Москва.

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