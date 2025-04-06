Видео 895-го гола Александра Овечкина в НХЛ, который сделал его лучшим снайпером в истории

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты. Этот гол помог россиянину побить исторический снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в регулярках сильнейшей лиги мира. У последнего 894 гола.
Рекорд великого канадца продержался 26 лет. Он установил его в 1999 году, забив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео главного момента ХХI века в мировом хоккее:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ
Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.
- 6 апреля 2025
-
21:16
-
21:13
-
21:12
-
21:09
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
20:48
-
20:43
-
20:22
-
20:12
-
20:01
-
19:45
-
19:38
-
19:35
-
19:10
-
18:48
-
18:31
-
18:19
-
18:07
-
18:01
-
18:00
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:12
-
17:04
-
16:52
-
16:32
-
16:30
-
16:17
-
15:58
-
15:45