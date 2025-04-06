Михайлов: Овечкину нужно забивать в каждой игре, чтобы никто не побил его рекорд

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты.

«Я очень рад, что Александр Овечкин побил рекорд Гретцки. В этом сезоне ему нужно забивать в каждой игре, чтобы его рекорд никто не побил. Впервые в истории НХЛ рекордсменом по забитым шайбам будет наш россиянин — великий Александр Овечкин! 1000 шайб? Это фантастика! Надо спрашивать у Александра, будет ли он продолжать играть или нет, а уже потом об этом говорить», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.