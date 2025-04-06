Михайлов: Овечкину нужно забивать в каждой игре, чтобы никто не побил его рекорд
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин) – 30:26
«Я очень рад, что Александр Овечкин побил рекорд Гретцки. В этом сезоне ему нужно забивать в каждой игре, чтобы его рекорд никто не побил. Впервые в истории НХЛ рекордсменом по забитым шайбам будет наш россиянин — великий Александр Овечкин! 1000 шайб? Это фантастика! Надо спрашивать у Александра, будет ли он продолжать играть или нет, а уже потом об этом говорить», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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