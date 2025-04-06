Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов: Овечкину нужно забивать в каждой игре, чтобы никто не побил его рекорд

Михайлов: Овечкину нужно забивать в каждой игре, чтобы никто не побил его рекорд
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин) – 30:26    

«Я очень рад, что Александр Овечкин побил рекорд Гретцки. В этом сезоне ему нужно забивать в каждой игре, чтобы его рекорд никто не побил. Впервые в истории НХЛ рекордсменом по забитым шайбам будет наш россиянин — великий Александр Овечкин! 1000 шайб? Это фантастика! Надо спрашивать у Александра, будет ли он продолжать играть или нет, а уже потом об этом говорить», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
895!!! ОВЕЧКИН ПОБИЛ РЕКОРД ГРЕТЦКИ!!!
Видео
895!!! ОВЕЧКИН ПОБИЛ РЕКОРД ГРЕТЦКИ!!!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android