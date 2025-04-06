Президент КХЛ поздравил Овечкина с побитием исторического снайперского рекорда Гретцки

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о том, что звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, обойдя легендарного Уэйна Гретцки.

«Поздравляю Александра Овечкина с рекордом по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Саша — легенда, его имя навсегда вписано в историю мирового хоккея. Он по-настоящему великий спортсмен: трудолюбивый, мастеровитый, упорный и целеустремлённый. Уже второе десятилетие он является главным лицом российского и мирового хоккея. Желаю ему новых достижений, чтобы он радовал болельщиков своей феноменальной игрой!» — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Овечкин забил свою 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты. У Гретцки 894 шайбы.