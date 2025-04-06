Генеральный менеджер «Авангарда» Сопин отреагировал на легендарное достижение Овечкина

Известный в прошлом нападающий и спортивный директор московского «Динамо», а ныне генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал установление рекорда нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин забил 895-й гол в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Просто от всей души поздравляю Александра Овечкина. Всего ему самого наилучшего, здоровья, всех благ. Он стал величайшим хоккеистом столетия или даже в истории хоккея, говорю это без ложной скромности. Теперь будем ждать от Саши 900 заброшенных шайб, а потом и 1000. С таким темпом, который набрал Овечкин, думаю, что нам недолго ждать», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.