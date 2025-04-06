Генеральный менеджер «Авангарда» Сопин отреагировал на легендарное достижение Овечкина
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Известный в прошлом нападающий и спортивный директор московского «Динамо», а ныне генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал установление рекорда нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин забил 895-й гол в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин) – 30:26
«Просто от всей души поздравляю Александра Овечкина. Всего ему самого наилучшего, здоровья, всех благ. Он стал величайшим хоккеистом столетия или даже в истории хоккея, говорю это без ложной скромности. Теперь будем ждать от Саши 900 заброшенных шайб, а потом и 1000. С таким темпом, который набрал Овечкин, думаю, что нам недолго ждать», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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