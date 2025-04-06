Игорь Григоренко: ещё в начале сезона говорил, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки!

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко отреагировал на рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты.

«Я ещё в начале сезона говорил, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Я в этом не сомневался, поздравляю его! Пожелаю ему успехов и здоровья в нашем нелёгком деле», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.