«Русские, мы сделали это! Да!» Овечкин — на церемонии после побития рекорда Гретцки

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин произнёс пламенную речь на церемонии, посвящённой его 895-му голу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки. Матч с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором россиянин забросил долгожданную шайбу, был прерван примерно на полчаса в честь знаменательного события.
Александр обратился к своему соотечественнику, голкиперу «островитян» Илье Сорокину, в ворота которого он забил этот гол.
«Спасибо, Илья Сорокин, что позволил мне забросить 895-ю шайбу. Русские, мы сделали это! Да!» — сказал Овечкин на льду во время церемонии.
Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.
- 6 апреля 2025
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