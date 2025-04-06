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«Русские, мы сделали это! Да!» Овечкин — на церемонии после побития рекорда Гретцки

«Русские, мы сделали это! Да!» Овечкин — на церемонии после побития рекорда Гретцки
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин произнёс пламенную речь на церемонии, посвящённой его 895-му голу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки. Матч с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором россиянин забросил долгожданную шайбу, был прерван примерно на полчаса в честь знаменательного события.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26    

Александр обратился к своему соотечественнику, голкиперу «островитян» Илье Сорокину, в ворота которого он забил этот гол.

«Спасибо, Илья Сорокин, что позволил мне забросить 895-ю шайбу. Русские, мы сделали это! Да!» — сказал Овечкин на льду во время церемонии.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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