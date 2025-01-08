«Динамо» Москва выиграло у СКА в шестом матче и вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина
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Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. «Динамо» одержало победу со счётом 5:2 (0:0, 1:2, 4:0). Таким образом, москвичи вышли во второй раунд Кубка Гагарина, победив в серии — 4-2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5) 1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5) 2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5) 2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5) 2:3 Адамчук – 42:41 (5x5) 2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4) 2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)
В составе «Динамо» отличились Максим Джиошвили (дважды), Макс Комтуа, Кирилл Адамчук и Никита Гусев. За СКА дубль оформил Валентин Зыков.
«Динамо» стало последним участником четвертьфинала от Западной конференции. Ранее во второй раунд Кубка Гагарина вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак» и минское «Динамо».
Комментарии
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