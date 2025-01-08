«Динамо» Москва выиграло у СКА в шестом матче и вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина

Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. «Динамо» одержало победу со счётом 5:2 (0:0, 1:2, 4:0). Таким образом, москвичи вышли во второй раунд Кубка Гагарина, победив в серии — 4-2.

В составе «Динамо» отличились Максим Джиошвили (дважды), Макс Комтуа, Кирилл Адамчук и Никита Гусев. За СКА дубль оформил Валентин Зыков.

«Динамо» стало последним участником четвертьфинала от Западной конференции. Ранее во второй раунд Кубка Гагарина вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак» и минское «Динамо».