Экс-глава хоккейного «Динамо» Сафронов поздравил Овечкина с установлением рекорда в НХЛ

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением рекорда по голам в НХЛ.

«За Овечкина рада вся страна, вся хоккейная общественность, да и вся спортивная общественность! Это рекорд на все времена. Надо было ждать и идти вперёд, что и делал Александр. Он добился того, чего заслуживает всей своей спортивной жизнью и своим отношением к нашему любимому хоккею», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Овечкин забил свою 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты. У Гретцки 894 шайбы.