Гретцки подчеркнул величие Овечкина на церемонии в честь побития Александром его рекорда

Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки произнёс речь на церемонии, посвящённой 895-му голу Александра Овечкина в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув великого канадца на второе место.

«Говорят, рекорды нужны, чтобы их били, но я не уверен, кто сможет забить больше», — сказал Гретцки на льду во время церемонии.

Напомним, матч «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования российского суперфорварда.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.