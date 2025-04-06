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Илья Сорокин стал 183-м вратарем, которому забивал Александр Овечкин

Илья Сорокин стал 183-м вратарем, которому забивал Александр Овечкин
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Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты. Этот гол помог россиянину побить исторический снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в регулярках сильнейшей лиги мира. У последнего 894 гола.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26    

Таким образом российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал 183-м вратарем, которому забивал Овечкин. Отметим, что до этой шайбы Сорокин входил в ту немногочисленную группу действующих вратарей НХЛ, которым 39-летний форвард ещё не забивал.

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