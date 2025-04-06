Илья Сорокин стал 183-м вратарем, которому забивал Александр Овечкин

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты. Этот гол помог россиянину побить исторический снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в регулярках сильнейшей лиги мира. У последнего 894 гола.

Таким образом российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал 183-м вратарем, которому забивал Овечкин. Отметим, что до этой шайбы Сорокин входил в ту немногочисленную группу действующих вратарей НХЛ, которым 39-летний форвард ещё не забивал.