«Поистине всенародная слава». Олимпийский чемпион Пашков — о великом рекорде Овечкина

Олимпийский чемпион, прославленный динамовец Александр Пашков высказался о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Овечкин получил в результате этого достижения ещё большую всемирную известность, и в первую очередь в нашей стране, в России. Это поистине всенародная слава. Приятно, что вечный рекорд Гретцки побил воспитанник московского «Динамо». Он в нём родился, он его прославил и общество «Динамо» будет вечно ассоциироваться с именем Александра Овечкина.

Прежде всего, конечно, желаю Саше благополучно пережить это достижение, для этого потребуется много усилий. Здоровья ему, семейного благополучия. Того же желаю его родным, близким, а также его маме Татьяне Николаевне, известной всем нам спортсменкой и двукратной олимпийской чемпионкой. Она заслужила самой большой благодарности наряду со своим сыном», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.