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Александр Овечкин ярко прокомментировал свой исторический рекорд по голам в НХЛ

Александр Овечкин ярко прокомментировал свой исторический рекорд по голам в НХЛ
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин произнёс речь на церемонии, посвящённой его 895-му голу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки. Матч с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором россиянин забросил долгожданную шайбу, был прерван примерно на полчаса в честь знаменательного события.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26    

«Что за день, да? Как я всегда говорю – это командный вид спорта и без моих ребят, без организации, болельщиков, тренеров я бы здесь никогда не стоял. И никогда бы не обогнал Великого. Ребята, спасибо огромное, я так вас люблю! Знаю, здесь Ник Бекстрём, Ти Джей Оши – ребята, люблю вас! Мы сделали это, парни! Мы это сделали.

И последнее – всем болельщикам, всему миру: русские, мы это сделали! Мы сделали, это история. Да!

И самое главное – моей маме, семье, прекрасной жене, моему тестю: спасибо, я так вас люблю! Без вашей поддержки я бы здесь не стоял. Люблю вас», – сказал Овечкин на льду во время церемонии.

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