Александр Овечкин ярко прокомментировал свой исторический рекорд по голам в НХЛ

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин произнёс речь на церемонии, посвящённой его 895-му голу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки. Матч с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором россиянин забросил долгожданную шайбу, был прерван примерно на полчаса в честь знаменательного события.

«Что за день, да? Как я всегда говорю – это командный вид спорта и без моих ребят, без организации, болельщиков, тренеров я бы здесь никогда не стоял. И никогда бы не обогнал Великого. Ребята, спасибо огромное, я так вас люблю! Знаю, здесь Ник Бекстрём, Ти Джей Оши – ребята, люблю вас! Мы сделали это, парни! Мы это сделали.

И последнее – всем болельщикам, всему миру: русские, мы это сделали! Мы сделали, это история. Да!

И самое главное – моей маме, семье, прекрасной жене, моему тестю: спасибо, я так вас люблю! Без вашей поддержки я бы здесь не стоял. Люблю вас», – сказал Овечкин на льду во время церемонии.