«Хоккей — канадский, а голеадор — русский». Сафронов эмоционально высказался об Овечкине

Бывший генеральный директор московского «Динамо» и экс генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высказался о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Хоккей — канадский, а голеадор — русский. Думаю, что это достижение дорогого стоит. Кто бы мог подумать столько лет назад, что Александр в таком возрасте, будучи драфтованным «Вашингтоном» под номером один, спустя два десятка лет станет лучшим снайпером НХЛ за всю историю? И это с учётом всех локаутов, которые были в лиге!

Здоровье Саши — это надо сказать спасибо его родителям. Светлая память дяде Мише и долгих лет жизни Татьяне Николаевне. Родители вложили в Александра всё, что могли, а он как истинно русский богатырь поднял Россию на самую высоту хоккея. Не думаю, что в ближайшее время кто-то побьёт этот рекорд. Он будет держаться долгие годы», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.