СКА впервые с 2010 года вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ

Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. «Динамо» одержало победу со счётом 5:2 (0:0, 1:2, 4:0) и вышло во второй раунд Кубка Гагарина. Команда победила в серии — 4-2.

Таким образом СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в серии с «Динамо» Рига со счётом 1-3.

Ранее во второй раунд плей-офф вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак» и минское «Динамо» на Западе и омский «Авангард», челябинский «Трактор» на Востоке.