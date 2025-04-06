Определилась первая пара второго раунда плей-офф КХЛ

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После выхода московского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина определилась первая пара второго раунда: челябинский «Трактор» сыграет с минским «Динамо».

Два возможных варианта сетки второго раунда:

При условии победы «Салавата Юлаева» в серии:

Группа А – серии стартуют 11 апреля

«Локомотив» (1) – «Авангард» (6);

«Салават Юлаев (2) — «Спартак» (3);

Группа Б – серии стартуют 12 апреля

«Трактор» (1) – «Динамо» Минск (4);

«Динамо» Москва (2) – «Автомобилист» (4) / «Ак Барс» (5).

При условии победы «Сибири» в серии:

Группа А – серии стартуют 11 апреля

«Локомотив» (1) – «Сибирь» (7);

«Спартак» (3) — «Автомобилист» (4) / «Ак Барс» (5).

Группа Б – серии стартуют 12 апреля

«Трактор» (1) – «Динамо» Минск (4);

«Динамо» Москва (2) – «Авангард» (6)

Седьмой матч в паре «Автомобилист» — «Ак Барс» пройдёт завтра, 7 апреля.