«Забить 895 — это нечто особенное». Гретцки поздравил Овечкина с побитием рекорда

Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки поздравил российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на церемонии, посвящённой 895-му голу Александра в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув великого канадца на второе место.

«Я из первых рук знаю, как тяжело забить 894. Забить 895 – это нечто особенное. Поздравляю Алекса, его маму с папой, семью, жену и детей. Когда я бил рекорд, мои дети были того же возраста, что его сейчас. Это навевает воспоминания, и я так рад, что два моих сына сегодня тоже здесь.

Говорят, рекорды созданы, чтобы их бить, но не уверен, кто забьёт больше этого. Это величайшая игра в мире. Хочу поздравить все организации, комиссионера и лигу. И судей, которые делают отличную работу. Спасибо всем.

Алекс, я говорил, что первым пожму тебе руку, когда ты побьёшь рекорд (жмёт руку, обнимает Овечкина).

Поздравления владельцу «Вашингтона». Когда я побил рекорд, мне подарили «Роллс Ройс», так что тебе сегодня предстоит работа (обращается к владельцу клуба Теду Леонсису)», — сказал Гретцки на льду во время церемонии.