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Дмитрий Орлов поздравил Александра Овечкина с побитием рекорда Гретцки по голам в НХЛ

Дмитрий Орлов поздравил Александра Овечкина с побитием рекорда Гретцки по голам в НХЛ
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов отправил поздравление своему звёздному соотечественнику и экс-одноклубнику по «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который забил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» свой 895-й гол в регулярках НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, обойдя легендарного Уэйна Гретцки (894).

«Привет, старый! Хочу поздравить тебя с тем, что обошёл Гретцки и установил новый рекорд НХЛ по голам. Великое достижение для тебя, твоей семьи и твоих друзей, которые тебя поддерживают. У тебя великая карьера, ты легенда, будущий член Зала славы. Наслаждайся этим, в твоей жизни начинается новая глава, и я желаю тебе удачи и всего наилучшего. Люблю тебя, мужик!» — приводит слова Орлова пресс-служба «Каролины».

Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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