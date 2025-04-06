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«Величайшее достижение в мировом спорте». Известный агент — о рекорде Овечкина в НХЛ

«Величайшее достижение в мировом спорте». Известный агент — о рекорде Овечкина в НХЛ
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал установление российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным снайперского рекорда НХЛ.

«Когда кто-то, возможно, догонит новый снайперский рекорд НХЛ, установленный Александром Овечкиным, но точно не в ближайшее время. Величайшее достижение в мировом спорте. Мировое достижение, а не суточный рекорд. Казалось бы, вечный рекорд Гретцки побит, но, как снова оказалось, вечных рекордов не бывает. Родители вложили в Сашу очень многое, его супруга Анастасия тоже приложила большой вклад. Дети тоже дополнительно мотивировали. Они постоянно видят папу вживую на льду, а он бьёт рекорды. Это, конечно, тоже дополнительный стимул», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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