Певец T-Killah: Овечкин — величайший спортсмен всех времён, гордимся всей страной

Певец Александр Тарасов, известный как T-Killah и являющийся приятелем звёздного российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказался о том, что последний забил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» свой 895-й гол в регулярках НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, обойдя легендарного Уэйна Гретцки (894).

«Мы безумно рады и гордимся всей страной за Сашу! Это невероятное достижение, я даже не представляю, что он испытывает, он величайший спортсмен всех времён!» — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.