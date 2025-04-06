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Сергей Гончар поздравил Александра Овечкина с побитием исторического рекорда Гретцки

Сергей Гончар поздравил Александра Овечкина с побитием исторического рекорда Гретцки
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Бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз», ныне тренер «Ванкувер Кэнакс» Сергей Гончар отправил поздравление звёздному нападающему «столичных» Александру Овечкину, который забил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» свой 895-й гол в регулярках НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, обойдя легендарного Уэйна Гретцки (894).

«Алекс, поздравляю с великим достижением! Отличная работа, побил рекорд Уэйна Гретцки, счастлив за тебя. Молодец, поздравляю, супер», — приводит слова Гончара пресс-служба «Ванкувер Кэнакс».

Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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