Никита Кучеров поздравил Александра Овечкина с побитием рекорда Гретцки по голам в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поздравил своего соотечественника капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с побитием рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ови, это Куч. Просто хотел сказать: поздравляю с выходом на первое место по голам в истории НХЛ. Многие думали, что этот рекорд никогда не побьют. Надеюсь, ты классно отпразднуешь с друзьями и близкими», — сказал Кучеров в видео, опубликованном в аккаунте клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин стал лучшим снайпером в истории лиги, забросив 895-ю шайбу и тем самым отодвинув великого Гретцки на второе место (894).