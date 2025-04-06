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Никита Кучеров поздравил Александра Овечкина с побитием рекорда Гретцки по голам в НХЛ

Никита Кучеров поздравил Александра Овечкина с побитием рекорда Гретцки по голам в НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поздравил своего соотечественника капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с побитием рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ови, это Куч. Просто хотел сказать: поздравляю с выходом на первое место по голам в истории НХЛ. Многие думали, что этот рекорд никогда не побьют. Надеюсь, ты классно отпразднуешь с друзьями и близкими», — сказал Кучеров в видео, опубликованном в аккаунте клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин стал лучшим снайпером в истории лиги, забросив 895-ю шайбу и тем самым отодвинув великого Гретцки на второе место (894).

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