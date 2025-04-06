Сергачёв: в детстве Овечкин был моим любимым игроком. Спасибо за всё, Великая Восьмёрка

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв эмоционально прокомментировал установление российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным снайперского рекорда НХЛ.

«В детстве «8» был моим любимым игроком, моим кумиром. Мы собирали фотографии с игр и хайлайты Ови, и как только в интернете появлялось что-то новое, мы сразу же это скачивали и хвастались перед другими. Мы копировали его стиль, жёлтые шнурки, высовывали языки на коньках, мы так старались быть им, что иногда даже пытались согнуть загиб на наших клюшках.

У нас не было возможности смотреть матчи НХЛ, и смотрели его матчи только на чемпионатах мира раз в пару лет, и это было лучшее время в году. Что может быть лучше, чем маленьким смотреть, как Ови забивает голы! Его страсть к игре и к забиванию голов вдохновила так много детей играть в хоккей.

Я никогда не думал, что буду играть против него или с ним, и очень благодарен, что у меня был такой шанс. Спасибо за всё, Великая Восьмёрка», — написал Сергачёв на личной странице в социальных сетях.