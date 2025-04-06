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Сергачёв: в детстве Овечкин был моим любимым игроком. Спасибо за всё, Великая Восьмёрка

Сергачёв: в детстве Овечкин был моим любимым игроком. Спасибо за всё, Великая Восьмёрка
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв эмоционально прокомментировал установление российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным снайперского рекорда НХЛ.

«В детстве «8» был моим любимым игроком, моим кумиром. Мы собирали фотографии с игр и хайлайты Ови, и как только в интернете появлялось что-то новое, мы сразу же это скачивали и хвастались перед другими. Мы копировали его стиль, жёлтые шнурки, высовывали языки на коньках, мы так старались быть им, что иногда даже пытались согнуть загиб на наших клюшках.

У нас не было возможности смотреть матчи НХЛ, и смотрели его матчи только на чемпионатах мира раз в пару лет, и это было лучшее время в году. Что может быть лучше, чем маленьким смотреть, как Ови забивает голы! Его страсть к игре и к забиванию голов вдохновила так много детей играть в хоккей.

Я никогда не думал, что буду играть против него или с ним, и очень благодарен, что у меня был такой шанс. Спасибо за всё, Великая Восьмёрка», — написал Сергачёв на личной странице в социальных сетях.

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