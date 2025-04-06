Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-министр спорта России Матыцин поздравил Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ

Экс-министр спорта России Матыцин поздравил Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ
Комментарии

Бывший министр спорта России Олег Матыцин поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением снайперского рекорда НХЛ. 895-ю шайбу он забросил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Очень рад за Овечкина! Горжусь, что наш соотечественник установил рекорд. Российская школа хоккея была, есть и остаётся ведущей. Гордимся, рады новым рекордам! Этот рекорд российского спортсмена останется на все времена. Желаю Саше устанавливать новые рекорды. Россия — великая спортивная держава. Мы можем всё, когда мы вместе», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Русские, мы сделали это!» Безумие на льду после 895-го гола Овечкина
Видео
«Русские, мы сделали это!» Безумие на льду после 895-го гола Овечкина
895!!! ОВЕЧКИН ПОБИЛ РЕКОРД ГРЕТЦКИ!!!
Видео
895!!! ОВЕЧКИН ПОБИЛ РЕКОРД ГРЕТЦКИ!!!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android