Экс-министр спорта России Матыцин поздравил Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ

Бывший министр спорта России Олег Матыцин поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением снайперского рекорда НХЛ. 895-ю шайбу он забросил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Очень рад за Овечкина! Горжусь, что наш соотечественник установил рекорд. Российская школа хоккея была, есть и остаётся ведущей. Гордимся, рады новым рекордам! Этот рекорд российского спортсмена останется на все времена. Желаю Саше устанавливать новые рекорды. Россия — великая спортивная держава. Мы можем всё, когда мы вместе», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.