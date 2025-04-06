НХЛ поставила изображение Овечкина на логотипы всех своих соцсетей

Национальная хоккейная лига (НХЛ) установила изображение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на аватары всех своих социальных сетей.

Это случилось после того, как в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который продолжается в эти минуты, россиянин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Фото: НХЛ

Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.