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НХЛ поставила изображение Овечкина на логотипы всех своих соцсетей

НХЛ поставила изображение Овечкина на логотипы всех своих соцсетей
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) установила изображение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на аватары всех своих социальных сетей.

Это случилось после того, как в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который продолжается в эти минуты, россиянин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Фото: НХЛ

Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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