Андрей Василевский: Ови, я рад, что смог помочь тебе побить рекорд

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнин» Андрей Василевский отреагировал на рекорд Национальной хоккейной лиги по забитым голам своего соотечественника капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Ови, я рад, что смог помочь тебе побить рекорд. Поздравляю, наслаждайся!» — сказал Василевский в видео, опубликованном в аккаунте клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» стал автором заброшенной шайбы и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. На счету Овечкина стало 895 заброшенных шайб. Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах стал автором 894 голов.

Рекорд великого канадца продержался 26 лет. Он установил его в 1999 году, забив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).