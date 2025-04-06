«Айлендерс» уверенно обыграли «Вашингтон» в матче, в котором Овечкин побил рекорд Гретцки

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1.

В этой встрече свой 895-й гол за карьеру в регулярках НХЛ забил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этой шайбе он стал лучшим снайпером в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки (894). Примечательно, что этот гол Овечкин забил в ворота своего соотечественника Ильи Сорокина.

У «Айлендерс» отличились Бо Хорват, Марк Гэткомб (дважды) и Жан-Габриэль Пажо.

«Вашингтон» остался со 107 очками и продолжает уверенно лидировать в Восточной конференции. «Айлендерс» набрали 78 очков и занимают пятую строчку в Столичном дивизионе.