«Айлендерс» уверенно обыграли «Вашингтон» в матче, в котором Овечкин побил рекорд Гретцки
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26 4:1 Пажо – 44:20
В этой встрече свой 895-й гол за карьеру в регулярках НХЛ забил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этой шайбе он стал лучшим снайпером в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки (894). Примечательно, что этот гол Овечкин забил в ворота своего соотечественника Ильи Сорокина.
У «Айлендерс» отличились Бо Хорват, Марк Гэткомб (дважды) и Жан-Габриэль Пажо.
«Вашингтон» остался со 107 очками и продолжает уверенно лидировать в Восточной конференции. «Айлендерс» набрали 78 очков и занимают пятую строчку в Столичном дивизионе.
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