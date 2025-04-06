Кирилл Капризов поздравил Александра Овечкина с новым рекордом по голам в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поздравил форварда и капитана Александра Овечкина с новым рекордом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ови, это Кирилл. Поздравляю с тем, что наконец побил рекорд по голам! Теперь не останавливайся забивать, я так горжусь за тебя и твою семью. Так горжусь, что играл с тобой и против тебя. Спасибо за то, что сделал для меня и для хоккея», — сказал Капризов в видео в аккаунте «Миннесоты» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Овечкин забил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» свой 895-й гол в регулярках НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, обойдя легендарного Уэйна Гретцки (894).