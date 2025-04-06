Мацуев: Гретцки охраняли тафгаи, а Овечкин — воин, выполнил задачу самостоятельно

Известный пианист Денис Мацуев прокомментировал установление российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным снайперского рекорда НХЛ.

«Я уже 40 минут комментирую рекорд Овечкина и делаю это с большим удовольствием. Рекорд не просто пал, а это событие, которое мы не до конца осознаём. Приезд наших звёзд первого поколения в лице Фетисова, Буре, Фёдорова и Касатонова за океан добавил перчинки в хорошем смысле слова. Мало кто думал, что этот рекорд побьёт именно Овечкин. Это величайшее достижение.

Мы помним, как Гретцки охраняли тафгаи, а Овечкин — силовой игрок, сейчас нет такой эпохи, когда хоккеиста охраняют. Александр — воин, выполнил непосильную задачу самостоятельно. За эти годы хоккей очень сильно изменился, сложнее держать планку и бить рекорды. Статистика просто не укладывается в голове. Если бы он не получил травму в ноябре и не было бы двух локдаунов, то у Овечкина сейчас была бы 1000 шайб.

Когда простой русский парень является капитаном «Вашингтона» в безумное время, то в этом что-то есть особенное. Это доказывает, что спорт и культура — два мостика, которые всегда были незыблемы. Овечкин связан с Россией и при первой возможности прилетает сюда. Это пропаганда русского хоккея. Нельзя забывать, что великая русская школа хоккея не только живёт, но и процветает.

Думаю, сам Уэйн не ожидал такой прыти от простого русского Алекса. Сам Овечкин пару лет назад говорил, что это невозможно, ведь это рекорд всех времён и народов. Но, как мы видим, это возможно. Александр – уникальное явление, большой трудяга, помноженный на изнуряющий труд, плюс природа. Любой талант должен подтверждаться трудом, что и доказывает Александр немыслимым по современным рамкам возрастного ценза. Сегодня особый день для всего мира и России особенно. Это русский хоккеист, который поднимает стадионы в любом городе США. После забитой шайбы все аплодировали, а матч прервался на некоторое время. Слёзы на глазах были даже у игроков соперника. Это говорит о преклонении перед великим результатом великого мастера», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.