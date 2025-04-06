«Ты смог». Кросби поздравил Овечкина с установлением нового рекорда по голам в НХЛ

Звёздный нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поздравил своего коллегу и многолетнего соперника из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Это произошло в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), в котором Овечкин обошёл Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу за карьеру.

«Ты смог сделать это. Поздравляю», — сказал Кросби в своём видеообращении, опубликованном пресс-службой НХЛ.

Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.