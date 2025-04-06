«Вау!» Симона Байлз отреагировала на рекорд Овечкина по голам в НХЛ

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз высказалась о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Это произошло в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), в котором Овечкин обошёл Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу за карьеру.

«895 голов. Вау!» — произнесла Байлз на видеоролике, опубликованном пресс-службой НХЛ.

Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.