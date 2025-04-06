«Вау!» Симона Байлз отреагировала на рекорд Овечкина по голам в НХЛ
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Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз высказалась о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Это произошло в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), в котором Овечкин обошёл Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26 4:1 Пажо – 44:20
«895 голов. Вау!» — произнесла Байлз на видеоролике, опубликованном пресс-службой НХЛ.
Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.
Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.
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