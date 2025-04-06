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«Просто очень горжусь тобой». Тротц прокомментировал рекорд Овечкина по голам в НХЛ

«Просто очень горжусь тобой». Тротц прокомментировал рекорд Овечкина по голам в НХЛ
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц, ныне генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз», прокомментировал установление российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным снайперского рекорда НХЛ.

«Ови, поздравляю. Величайший снайпер всех времён, как и должно быть. Мне нравится, что ты сделал это по-своему, со стилем, со страстью, с радостью. Просто очень горжусь тобой. Люблю тебя», — сказал Тротц в видео в аккаунте «Нэшвилла» в соцсети X (ранее Twitter).

Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» стал автором заброшенной шайбы и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. На счету Овечкина стало 895 заброшенных шайб. Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах стал автором 894 голов.

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