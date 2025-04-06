«Просто очень горжусь тобой». Тротц прокомментировал рекорд Овечкина по голам в НХЛ

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц, ныне генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз», прокомментировал установление российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным снайперского рекорда НХЛ.

«Ови, поздравляю. Величайший снайпер всех времён, как и должно быть. Мне нравится, что ты сделал это по-своему, со стилем, со страстью, с радостью. Просто очень горжусь тобой. Люблю тебя», — сказал Тротц в видео в аккаунте «Нэшвилла» в соцсети X (ранее Twitter).

Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» стал автором заброшенной шайбы и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. На счету Овечкина стало 895 заброшенных шайб. Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах стал автором 894 голов.