Рябыкин: ключевой момент в серии «Динамо» и СКА — незасчитанный гол в овертайме 4-й игры

Бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвёл итог серии первого раунда между московским «Динамо» и СКА, в которой динамовцы взяли верх со счётом 4-2.

«Интересная серия, которую выиграть могла любая команда. Бесспорно, ключевое значение в серии сыграл матч под номером четыре, который динамовцы выиграли в овертайме. Но самый главный эпизод — это незасчитанный гол армейцев. СКА проиграл серию «Динамо» впервые за 12 последних лет. Любая серия имеет свойство когда-то заканчиваться. СКА весь сезон играл очень результативно, радуя болельщиков активной игрой и обилием голевых моментов и заброшенных шайб.

Каждый матч на «СКА Арене» был праздник, зрители встречали команду и провожали после игр, аплодируя стоя. На мой взгляд, многим игрокам СКА не хватило опыта игр такого накала. Для вратарей — Егора Заврагина и Артемия Плешкова — отличная школа, и я уверен, что оба голкипера ещё заявят о себе в полный голос. Посмотрите, как играл Иван Демидов! Да, он, скорее всего, уедет, но в СКА много перспективных ребят, которые в следующем сезоне смогут полностью раскрыть свой потенциал», — сказал Рябыкин «Чемпионату».