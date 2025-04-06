«Впечатлён стремлением и страстью к игре». Лундквист — о рекорде Овечкина по голам в НХЛ

Бывший голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина с установлением нового рекорда по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Было потрясающе наблюдать за тем, как Ови гонится за рекордом в этом сезоне. Очень впечатлён его стремлением и страстью к игре. Попытки остановить его на протяжении всей моей карьеры были одновременно захватывающим и сложным, с разными исходами. Поздравляю Ови с невероятным достижением!» — написал Лундквист на личной странице в соцсети Х.

Александр Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Он побил достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки.