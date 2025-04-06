Александр Овечкин произнёс речь в раздевалке после своего рекорда по голам в НХЛ

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с речью в раздевалке перед одноклубниками после того, как забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ и обошёл легендарного Уэйна Гретцки (894). Это случилось в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).
«Спасибо, парни. Без вас, без всей поддержки со стороны вас, организации, тренеров… Это безумие. Мы сделали это. Мы сделали это, парни», — сказал Овечкин.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео обращения Овечкина к партнёрам по команде.
Напомним, матч «Вашингтона» с «Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования Александра.
Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.
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