Гретцки обнимался с Овечкиным, семья и партнёры поздравляли с рекордом. Исторические фото

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

Рекорд великого канадца продержался 26 лет. Он установил его в 1999 году, забросив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).

Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки поздравил российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на церемонии, посвящённой 895-му голу Александра в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув великого канадца на второе место.

«Я из первых рук знаю, как тяжело забить 894. Забить 895 – это нечто особенное. Поздравляю Алекса, его маму с папой, семью, жену и детей. Когда я бил рекорд, мои дети были того же возраста, что его сейчас. Это навевает воспоминания, и я так рад, что два моих сына сегодня тоже здесь.

Алекс, я говорил, что первым пожму тебе руку, когда ты побьёшь рекорд (жмёт руку, обнимает Овечкина)», — сказал Гретцки на льду во время церемонии.

Лучшие кадры с исторического матча — в фотоподборке «Чемпионата»