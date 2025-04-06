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Главный тренер «Динамо» Кудашов оценил победу в серии Кубка Гагарина со СКА

Главный тренер «Динамо» Кудашов оценил победу в серии Кубка Гагарина со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА (4-2). В шестом матче динамовцы выиграли со счётом 5:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

«В первую очередь хочу поблагодарить игроков нашей команды за проявленные мастерство, мужество и самоотдачу. Во-вторых, хочу поблагодарить команду СКА, которая играла очень здорово. Ноздря в ноздрю мы шли всю серию. В-третьих, хочу поблагодарить болельщиков из Санкт-Петербурга и Москвы, они поддерживали свои команды и создали большой ажиотаж вокруг этой серии.

Мы столкнулись с небольшими проблемами в начале игры, у нас выбыло несколько защитников. Ребята молодцы, что справились. Начало немного не задалось, но в нужный момент вратарь сыграл хорошо. А потом переломили ход, сбросили с себя какие-то оковы и начали играть нормально, как должны были играть с самого начала», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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