Главный тренер «Динамо» Кудашов оценил победу в серии Кубка Гагарина со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА (4-2). В шестом матче динамовцы выиграли со счётом 5:2.

«В первую очередь хочу поблагодарить игроков нашей команды за проявленные мастерство, мужество и самоотдачу. Во-вторых, хочу поблагодарить команду СКА, которая играла очень здорово. Ноздря в ноздрю мы шли всю серию. В-третьих, хочу поблагодарить болельщиков из Санкт-Петербурга и Москвы, они поддерживали свои команды и создали большой ажиотаж вокруг этой серии.

Мы столкнулись с небольшими проблемами в начале игры, у нас выбыло несколько защитников. Ребята молодцы, что справились. Начало немного не задалось, но в нужный момент вратарь сыграл хорошо. А потом переломили ход, сбросили с себя какие-то оковы и начали играть нормально, как должны были играть с самого начала», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.