Главный тренер «Динамо» поздравил Александра Овечкина с новым снайперским рекордом НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина с установлением нового рекорда по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Хочу поздравить Александра Овечкина с побитием рекорда. Мы разговаривали с ним перед игрой. Он нам наставление дал, сейчас мы его хотим поздравить. Знаете, что совпало? Как только он забил, мы сразу забили два гола. Такая связь динамовская сработала. Пообщались с ним перед игрой, ночью. Не знал об этом во время игры. Узнал, только когда закончился матч», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.